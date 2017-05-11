Напавший с ножом на екатеринбурженку рецидивист может отправиться в тюрьму на 15 лет

18 февраля мужчина сел в автомобиль к екатеринбурженке и, угрожая ножом, начал требовать деньги. Девушка стала сопротивляться и звать на помощь прохожих, тогда злоумышленник ударил её ножом несколько раз и убежал.

Он успел выкинуть оружие, однако предмет позже был найден и изъят сотрудниками полиции. Один из прохожих – молодой человек из Таджикистана – сумел догнать преступника, и вскоре на помощь подоспели сотрудники уголовного розыска. Пострадавшая девушка была госпитализирована в больницу с тяжелыми травмами.

Сейчас обвиняемому грозит до 15 лет тюрьму за разбой и причинение тяжкого вреда здоровью. Ранее 33-летний рецидивист уже был судим, передает E1.ru.