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Напавший с ножом на екатеринбурженку рецидивист может отправиться в тюрьму на 15 лет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Напавший с ножом на екатеринбурженку рецидивист может отправиться в тюрьму на 15 лет

11 мая 2017, 08:15Происшествия
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