Пассажирка скончалась в автобусе на остановке УрФУ в Екатеринбурге
11 мая 2017, 07:00Происшествия
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В Екатеринбурге в автобусе минувшим днём умерла женщина. Трагедия произошла на остановке возле УПИ.
Сюжеты: Екатеринбург
Об этом рассказали очевидцы, также они добавили, что на месте стояла бригада «скорой помощи».
В районном следственном отделе города информацию подтвердили, пишет E1.ru. Личность скончавшейся пассажирки устанавливается.
Криминальный характер случившегося исключили.
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