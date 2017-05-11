Пенсионерка и ее сын пострадали во время пожара в Горбуново
11 мая 2017, 11:00Происшествия
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10 мая в 11 часов дня в ЕДДС поступило сообщение о пожаре в Горбуново на ул. Пригородной. Горел частный дом. Через час после сообщения возгорание было ликвидировано. В тушении огня принимали участие 2 единицы техники и 9 человек личного состава.
Сюжеты: Нижний Тагил
На пожаре пострадала женщина 1932 г.р. и ее сын 1963 г.р. Пенсионерка получила ожоги 1 степени лица и рук, мужчина – ожоги 2 степени 24% тела.
Пожар произошел по вине пожилой женщины. Она поставила на огонь чайник и хотела налить в него воду из 5-литровой канистры. Однако из-за почтенного возраста и проблем со зрением, взяла вместо канистры с водой флягу с бензином и налила его в чайник. Пары бензина мгновенно вспыхнули.
Сын пенсионерки пытался самостоятельно тушить пожар, однако он был пьян и только усугубил ситуацию. Из горящего дома потерпевших спас случайный свидетель, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и Горноуральского ГО.
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