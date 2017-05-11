Пенсионерка и ее сын пострадали во время пожара в Горбуново

Пожар произошел по вине пожилой женщины. Она поставила на огонь чайник и хотела налить в него воду из 5-литровой канистры. Однако из-за почтенного возраста и проблем со зрением, взяла вместо канистры с водой флягу с бензином и налила его в чайник. Пары бензина мгновенно вспыхнули.