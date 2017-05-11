Тело четвертого утонувшего на Аятском озере рыбака найдено
11 мая 2017, 10:15Происшествия
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Пресс-служба МЧС сообщила, что найдено тело четвертого погибшего на Аятском озере рыбака.
Поисковая операция длилась 4 дня, приходилось делать перерывы из-за неблагоприятных погодных условий.
Сейчас по факту смерти рыбаков проводится доследственная проверка, пишет ТАСС. Напомним, что лодка с четырьмя мужчинами перевернулась 6 мая, троих погибших похоронили 10 мая в Невьянске, все они оказались сотрудниками ГУФСИН на пенсии.
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