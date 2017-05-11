Тело четвертого утонувшего на Аятском озере рыбака найдено

Сейчас по факту смерти рыбаков проводится доследственная проверка, пишет ТАСС. Напомним, что лодка с четырьмя мужчинами перевернулась 6 мая, троих погибших похоронили 10 мая в Невьянске, все они оказались сотрудниками ГУФСИН на пенсии.