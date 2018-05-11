14-летний школьник утонул в реке в Верхней Синячихе (ФОТО)

Мальчик вышел на тонкий лед водоема. Льдина откололась и понеслась по течению. Подросток потерял равновесие и оказался в воде. О происшествии в МЧС сообщил его одноклассник. На место трагедии прибыли спасатели. Из-за сильного течения умершего нашли на расстоянии полукилометра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.