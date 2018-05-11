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14-летний школьник утонул в реке в Верхней Синячихе (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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14-летний школьник утонул в реке в Верхней Синячихе (ФОТО)

11 мая, 21:35Происшествия
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