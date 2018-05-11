Ложная тревога: школа №40 была эвакуирована в Нижнем Тагиле
11 мая, 20:42Происшествия
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В 15:40 в полицию Нижнего Тагила поступило сообщение о возможном ЧП в школе №40.
Сюжеты: Нижний Тагил
На место происшествия для проверки информации и обеспечения безопасности граждан выехали сотрудники полиции, ГИБДД, пожарные и дополнительные силы управления Росгвардии. Учащиеся организованно были выведены из здания.
После осмотра здания ничего представляющего опасность обнаружено не было. Учащихся отпустили домой сообщила руководитель пресс-службы УМВД по Нижнему Тагилу Элина Балуца.
По данному факту проводится проверка. Подробности случившегося уточняются.
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