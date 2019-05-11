Пикетчик в поддержку купившей наркотики екатеринбурженки задержан у Госдумы

Молодой человек стоял у здания Госдумы с табличкой «Лекарства – не наркотики! Прекратить дело Дарьи Беляевой». Его задержали через несколько минут после начала акции.

Напомним, в апреле 24-летняя жительница Екатеринбурга заказала из Польши антидепрессант, убедившись, что он не числился в перечне запрещенных в России препаратов. Екатеринбурженка была задержана при получении посылки.

Несколько лет назад девушке диагностировали шизотипическое расстройство, после чего она начала лечиться антидепрессантами, однако лучше от них ей не становилось. Тогда девушка, проконсультировавшись с врачом, решила заказать таблетки через интернет.

Изъятые таблетки проверили эксперты, которые установили, что в составе препарата содержится наркотическое вещество. Исходя из этого, в отношении девушки возбуждено уголовное дело о контрабанде.