Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Пикетчик в поддержку купившей наркотики екатеринбурженки задержан у Госдумы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
60318966 2708912249123555 137695663667281920 n

Пикетчик в поддержку купившей наркотики екатеринбурженки задержан у Госдумы

Сегодня, 11:41ПроисшествияФото: страница Александра Дельфинова
Читайте
также
76% не интересуются гордумой, а каждый второй не знает ни одного депутата
Как малому бизнесу продвигать новые товары и сезонную продукцию
Экс-депутат Госдумы попросил Трампа спасти тагильский госпиталь Тетюхина