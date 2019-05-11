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Тела двух пропавших рыбаков из Нижнего Тагила всплыли под Среднеуральском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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Kollazh 4

Тела двух пропавших рыбаков из Нижнего Тагила всплыли под Среднеуральском

Сегодня, 14:48ПроисшествияФото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
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