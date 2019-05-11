Тела двух пропавших рыбаков из Нижнего Тагила всплыли под Среднеуральском

Тело одного мужчины обнаружили местные жители, другого – волонтеры. Погибшие всплыли, после чего их тела были извлечены из воды.

Напомним, 60-летний Анатолий Углов и 78-летний Михаил Балалаев пропали 23 марта, когда поехали на рыбалку. Через некоторое время волонтеры обнаружили машину и личные вещи рыбаков рядом с Исетским водохранилищем неподалёку от деревни Мурзинка. Во время поиска водолазы обследовали часть озера.