Тела двух пропавших рыбаков из Нижнего Тагила всплыли под Среднеуральском
Сегодня, 14:48ПроисшествияФото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
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На Исетском озере под Среднеуральском в майские праздники нашли тела двух пропавших рыбаков из Нижнего Тагила, сообщает информагентство «Все новости».
Тело одного мужчины обнаружили местные жители, другого – волонтеры. Погибшие всплыли, после чего их тела были извлечены из воды.
Напомним, 60-летний Анатолий Углов и 78-летний Михаил Балалаев пропали 23 марта, когда поехали на рыбалку. Через некоторое время волонтеры обнаружили машину и личные вещи рыбаков рядом с Исетским водохранилищем неподалёку от деревни Мурзинка. Во время поиска водолазы обследовали часть озера.
5 апреля поиски прекратились.
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