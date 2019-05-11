Умер самый пожилой житель России

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123-летний житель Ингушетии Аппаз Илиев умер 10 мая в больнице. Он занесен в Кингу рекордов России как самый пожилой житель страны, сообщает ТАСС.
Мужчина 6 мая был доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу с диагнозом полиорганная недостаточность. Илиев находился в коме в критическом состоянии. Глава Республики Ингушетии Юнус-Бек Евкуров лично навестил больного и отдал медикам рекомендации сделать все возможное. Несколько дней старейшина провел в реанимации, после чего умер.
Руководство больницы доложило о смерти и. о. министра здравоохранения и главе региона.
Аппаз Илиев родился 1 марта 1896 года в горном селении Гули в Ингушетии, вырастил восемь детей, 35 внуков, 34 правнука и несколько праправнуков.
В настоящий момент комиссия от Ингушетии готовит заявку в Книгу рекордов Гиннесса для признания Илиева самым пожилым человеком планеты.
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