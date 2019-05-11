В Екатеринбурге мужчина выпал из окна и приземлился рядом с прохожими
10 мая в Екатеринбурге из окна дома выпал мужчина. Свидетелями стали две женщины и 10-летний ребенок: погибший приземлился в 20 сантиметрах от них, сообщает портал Е1.
По словам девушки, они пошли в магазин, возле одного из домов подруга подняла голову вверх и стала кричать, после чего побежала. Женщина увидела, что на них с племянником летит человек, в этот момент она закрыла ребенку глаза и постаралась уйти.
Тело с глухим звуком буквально в 20 сантиметрах от наших ног падает на асфальт, рассказала екатеринбурженка.
После этого девушка начала кричать, чтобы вызвали полицию, а ее подруга вызвала скорую.
Подруга смотрит на меня и говорит, чтобы я быстро сняла футболку: на ней, на штанах, рюкзаке были кровь, сообщила екатеринбурженка.
Ребенок, как стало известно после происшествия, ничего не понял: он решил, что из окна выбросили манекен.
Подруга девушки пояснила, что постаралась убежать, чтобы не стать свидетелем происшествия.
Девушки только потом осознали, что выпавший из окна мужчина мог приземлиться прямо на них.
По словам Следственного комитета, в настоящий момент проводится проверка. Известно, что признаков криминала в смерти мужчины нет.