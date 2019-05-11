В Екатеринбурге мужчина выпал из окна и приземлился рядом с прохожими

По словам девушки, они пошли в магазин, возле одного из домов подруга подняла голову вверх и стала кричать, после чего побежала. Женщина увидела, что на них с племянником летит человек, в этот момент она закрыла ребенку глаза и постаралась уйти.

Тело с глухим звуком буквально в 20 сантиметрах от наших ног падает на асфальт, рассказала екатеринбурженка.

После этого девушка начала кричать, чтобы вызвали полицию, а ее подруга вызвала скорую.

Подруга смотрит на меня и говорит, чтобы я быстро сняла футболку: на ней, на штанах, рюкзаке были кровь, сообщила екатеринбурженка.

Ребенок, как стало известно после происшествия, ничего не понял: он решил, что из окна выбросили манекен.

Подруга девушки пояснила, что постаралась убежать, чтобы не стать свидетелем происшествия.

Девушки только потом осознали, что выпавший из окна мужчина мог приземлиться прямо на них.