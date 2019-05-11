В Екатеринбурге на трехлетнего ребенка напала охотничья собака
Сегодня, 12:51ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
8 мая в Екатеринбурге большая охотничья собака напала на трехлетнего мальчика и грызла его около 20 минут, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам родственников пострадавшего, женщина с ребенком отправилась в магазин и решили зайти на детскую площадку. По пути на них напала собака. Мать пыталась спасти ребенка, вследствие чего тоже получила ранения.
После происшествия хозяйка собаки не стала интересоваться состоянием ребенка, а вытирала животному морду, подчеркнул брат пострадавшей.
Во время госпитализации мальчик потерял сознание, сейчас ребенка прооперировали, он находится в палате интенсивной терапии.
По словам соседей, хозяйка по-прежнему гуляет с собакой без поводка, не надев на животное намордник.
В полиции сообщили, что проводится проверка, в результате которой будет вынесено процессуальное решение.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей