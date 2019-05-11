В Екатеринбурге на трехлетнего ребенка напала охотничья собака

По словам родственников пострадавшего, женщина с ребенком отправилась в магазин и решили зайти на детскую площадку. По пути на них напала собака. Мать пыталась спасти ребенка, вследствие чего тоже получила ранения.

После происшествия хозяйка собаки не стала интересоваться состоянием ребенка, а вытирала животному морду, подчеркнул брат пострадавшей.

Во время госпитализации мальчик потерял сознание, сейчас ребенка прооперировали, он находится в палате интенсивной терапии.

По словам соседей, хозяйка по-прежнему гуляет с собакой без поводка, не надев на животное намордник.