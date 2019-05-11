В Екатеринбурге в ДТП пострадали мотоциклист и его пассажирка

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10 мая в Екатеринбурге произошло ДТП с мотоциклом, в котором пострадали байкер и его пассажирка, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Авария произошла на перекрестке улиц Фурманова и Белинского. Автомобиль марки Opel направлялся в сторону центра по улице Белинского. На перекрестке с Фурманова водитель выполнил поворот направо со второго ряда. В этот момент справа от автомобиля на зеленый свет двигался мотоцикл с пассажиркой, сообщает Е1 со ссылкой на слова очевидцев. Во время маневра мотоцикл въехал в дверь иномарки. Пострадавших мотоциклиста и пассажирку увезла карета реанимации.
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Ранее в Екатеринбурге мотоциклист получил переломы обеих ног в ДТП с Chevrolet. По словам очевидцев происшествия, иномарка выехала на полосу встречного движения и протаранила мотоцикл. А в Москве в ДТП на мотоцикле погиб журналист Сергей Доренко.
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