В Екатеринбурге в ДТП пострадали мотоциклист и его пассажирка

Авария произошла на перекрестке улиц Фурманова и Белинского. Автомобиль марки Opel направлялся в сторону центра по улице Белинского. На перекрестке с Фурманова водитель выполнил поворот направо со второго ряда. В этот момент справа от автомобиля на зеленый свет двигался мотоцикл с пассажиркой, сообщает Е1 со ссылкой на слова очевидцев. Во время маневра мотоцикл въехал в дверь иномарки. Пострадавших мотоциклиста и пассажирку увезла карета реанимации.