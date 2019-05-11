В Первоуральске группа молодых людей до смерти забила подростка
Сегодня, 13:09ПроисшествияФото: Группа «Инцидент Первоуральск» во ВКонтакте
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15-летнего подростка до смерти забила группа молодых людей, сообщается в группе «Инцидент Первоуральск» в соцсети.
По словам очевидцев, тело было найдено возле мечети. Подростка окликнули неизвестные и забили его руками и ногами.
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Официальная информация от правоохранительных органов пока что не поступала.
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