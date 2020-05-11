Под Нижним Тагилом сгорел автомобиль SsangYong
Сегодня, 17:44ПроисшествияФото: МЧС по Свердловской области
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11 мая под Нижним Тагилом сгорел автомобиль «SsangYong Istana», сообщает пресс-служба МЧС.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о пожаре поступило в 13:15. Возгорание произошло на Саровском тракте. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. На месте работали пять огнеборцев и две спецмашины. С пожаром удалось справиться в течение трех минут.
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