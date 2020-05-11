В Екатеринбурге избили девушку-оператора камеры дорожной фотофиксации

Сначала они повалили дорожную камеру, а затем, когда оператор вышла к ним навстречу, накинулись и на нее. Мужчины били девушку палками и пинали по голове. После забрали у нее сотовый телефон и ушли.

Однако другой оператор, узнав о случившимся, выследил злоумышленников и передал полиции. Их задержали в алкогольном магазине. После того, как медики оказали пострадавшей помощь, она поехала писать заявления на побои и грабеж.

В ГИБДД Свердловской области предупредили граждан, что за подобные действия их ждет уголовная ответственность.