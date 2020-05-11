В Екатеринбурге прокуратура проведет проверку из-за сноса могилы ветерана ВОВ
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11 мая СМИ рассказали, что на одном из кладбищ Екатеринбурга снесли могилу ветерана Великой Отечественной войны. Прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
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Как пояснили в прокуратуре, когда родственники в праздники пришли на кладбище, чтобы навести порядок на могиле, то обнаружили, что могилы ветерана нет. На месте его захоронения они увидели могилы посторонних людей, которые были похоронены там недавно. В ведомстве рассказали, что проверят достоверность информации и дадут правовую оценку действиям должностных лиц кладбища.
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