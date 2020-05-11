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Волонтеры и полиция Нижнего Тагила разыскивaют 86-летнюю Ираиду Волкодав, котoрая 9 мая окoло 16.00 ушла из дoма в райoне улицы Завoдской и до сих пор не вeрнулась, рaссказали в поисковом отряде «Скорпион».
Сюжеты: Нижний Тагил
В полицию с заявлением о пропаже пожилой женщины обратились ее родственники. 10 мая они пришли навестить ее, но дома не обнаружили.
Полиция изучает съемки с ближайших камер наружного наблюдения, чтобы установить путь следования пенсионерки. В поисковом отряде отмечают, что женщина страдает потерей памяти. Также неизвестно, во что она была одета.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Ираиды Волкодав, просят позвонить по телефонам: +7 (904) 172-05-95 или 112.
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Фото: Поисковый отряд «Скорпион»
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