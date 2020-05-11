В Нижнем Тагиле ищут 86-летнюю пенсионерку

В полицию с заявлением о пропаже пожилой женщины обратились ее родственники. 10 мая они пришли навестить ее, но дома не обнаружили.

Полиция изучает съемки с ближайших камер наружного наблюдения, чтобы установить путь следования пенсионерки. В поисковом отряде отмечают, что женщина страдает потерей памяти. Также неизвестно, во что она была одета.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Ираиды Волкодав, просят позвонить по телефонам: +7 (904) 172-05-95 или 112.