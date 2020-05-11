В Нижнем Тагиле спасатели помогли 7-летней девочке снять с пальца деталь от игрушки
Сегодня, 21:33ПроисшествияФото: МБУ «Центр защиты населения»
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Вечером 11 мая спасателей вызвали родители девочки, рассказал TagilCity.ru руководитель МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин.
Сюжеты: Нижний Тагил
Спасатели оказали помощь ребенку, который не смог снять с пальца деталь от игрушки. Специалисты при помощи инструментов срезали пластмассовую деталь и освободили палец ребенка. Как рассказал Сергей Коперкин, родители поблагодарили спасателей аплодисментами.
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