В Нижнем Тагиле спасатели помогли 7-летней девочке снять с пальца деталь от игрушки

Спасатели оказали помощь ребенку, который не смог снять с пальца деталь от игрушки. Специалисты при помощи инструментов срезали пластмассовую деталь и освободили палец ребенка. Как рассказал Сергей Коперкин, родители поблагодарили спасателей аплодисментами.