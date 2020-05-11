В садах под Нижним Тагилом утонул 42-летний мужчина
Сегодня, 12:27ПроисшествияФото: МБУ «Центр защиты населения»
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Утром 11 мая под Нижним Тагилом в коллективных садах на 350 километре спасатели достали со дна водоема тело 42-мужчины, сообщили TagilCity.ru в МБУ «Центр защиты населения».
Сюжеты: Нижний Тагил
Известно, что накануне вечером погибший отдыхал с компанией на берегу. В какой-то момент мужчина решил искупаться, несмотря на то, что на руках у него был гипс, и утонул.
МБУ «Цeнтр зaщиты нaселения» напoминает житeлям, что однoй из оснoвных причин гибeли людей на вoдных объектах являeтся купaние в неустaновленных мeстах. Тaкже спасaтели прoсят грaждан сoблюдать прaвила безопaсного купaния.
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В садах под Нижним Тагилом утонул 42-летний мужчина
Фото: МБУ «Центр защиты населения»
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