В Свердловской области из-за таяния снега в горах началась вторая волна паводка

В результате в Ивделе подтопленными оказались 22 огорода и 14 придомовых территорий в микрорайоне «Кордон». Жилые дома не пострадали. Сотрудники МЧС ведут постоянный мониторинг ситуации. В случае ухудшения обстановки в городе подготовлены два пункта временного размещения жителей.