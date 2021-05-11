29-летний екатеринбуржец забрался на вагон электропоезда и получил удар током

29-летний екатеринбуржец забрался на вагон электропоезда и получил удар током
29-летний екатеринбуржец забрался на вагон электропоезда и получил удар током
Сегодня, 08:54ПроисшествияФото: скриншот с видео группы "Говорит Каменск-Уральский" во "Вконтакте"
29-летний екатеринбуржец забрался на вагон электропоезда и, проигнорировав инструкции работников ж\д станции, как безопасно спуститься, получил удар током.

Инцидент произошел на железнодорожной станции «Екатеринбург-Сортировочный» около полудня в понедельник, 10 мая, сообщает Е1.

Мужчина находился в неадекватном состоянии, а потому не прислушался к советам работников железной дороги о том, как безопасно слезть, и схватился за провод. От удара током он получил ожоги 10% тела, а также перелом правой ноги.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, пострадавший оказался жителем Сортировки.

Предположительно он был в состоянии опьянения, пока непонятно, наркотического или алкогольного, — это станет ясно после медосвидетельствования, рассказали изданию в МВД.

Напомним, 9 мая мужчина чуть не утонул в реке Исеть в Екатеринбурге. Он захотел поплавать, но в результате начал тонуть. Его вытащил товарищ, с которым пострадавший отдыхал в одной компании.

Сюжеты:
Екатеринбург
происшествиетравмаобществожелезная дорогасортировкапроводаЕкатеринбург
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