Детей эвакуируют: в результате стрельбы в школе в Казани погибли несколько детей

Детей эвакуируют: в результате стрельбы в школе в Казани погибли несколько детей
Детей эвакуируют: в результате стрельбы в школе в Казани погибли несколько детей
Сегодня, 12:45ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
19-летний молодой человек и еще один неизвестный открыли стрельбу в гимназии в Казани. Очевидцы сообщают, что детям приходилось выпрыгивать из окон, спасаясь от обстрела.

Выстрелы прозвучали утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани.

Экстренные службы, в том числе спасатели и стражи правопорядка эвакуируют из здания учащихся. По предварительным данным, в гимназии погибли восемь детей и учитель, сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник. Одного 19-летнего стрелка уже задержали.

Также сообщается о взрыве в гимназии.

Известно, что в данный момент на месте работают 20 бригад скорой помощи, оказывающие помощь раненым. На месте происшествия находится министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

В данный момент стрельба продолжается, полиция готовится к штурму.

В прокуратуре началась проверка по факту стрельбы в учебном заведении.

Напомним, в середине февраля пассажир трамвая выстрелил несколько раз в двух подростков из пневматического оружия в Магнитогорске. В результате одному из подростков мужчина ранил ногу, а второму висок.

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