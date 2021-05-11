Детей эвакуируют: в результате стрельбы в школе в Казани погибли несколько детей

Выстрелы прозвучали утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани.
Экстренные службы, в том числе спасатели и стражи правопорядка эвакуируют из здания учащихся. По предварительным данным, в гимназии погибли восемь детей и учитель, сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник. Одного 19-летнего стрелка уже задержали.
Также сообщается о взрыве в гимназии.
Известно, что в данный момент на месте работают 20 бригад скорой помощи, оказывающие помощь раненым. На месте происшествия находится министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.
В данный момент стрельба продолжается, полиция готовится к штурму.
В прокуратуре началась проверка по факту стрельбы в учебном заведении.
Напомним, в середине февраля пассажир трамвая выстрелил несколько раз в двух подростков из пневматического оружия в Магнитогорске. В результате одному из подростков мужчина ранил ногу, а второму висок.