Детей эвакуируют: в результате стрельбы в школе в Казани погибли несколько детей

19-летний молодой человек и еще один неизвестный открыли стрельбу в гимназии в Казани. Очевидцы сообщают, что детям приходилось выпрыгивать из окон, спасаясь от обстрела.

Выстрелы прозвучали утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани. Экстренные службы, в том числе спасатели и стражи правопорядка эвакуируют из здания учащихся. По предварительным данным, в гимназии погибли восемь детей и учитель, сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник. Одного 19-летнего стрелка уже задержали. Также сообщается о взрыве в гимназии. Известно, что в данный момент на месте работают 20 бригад скорой помощи, оказывающие помощь раненым. На месте происшествия находится министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. В данный момент стрельба продолжается, полиция готовится к штурму. В прокуратуре началась проверка по факту стрельбы в учебном заведении. Напомним, в середине февраля пассажир трамвая выстрелил несколько раз в двух подростков из пневматического оружия в Магнитогорске. В результате одному из подростков мужчина ранил ногу, а второму висок. Устроил стрельбу по подросткам: в Магнитогорске мужчина травмировал детей в трамвае

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter