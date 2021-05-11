Из-за отказа тормозов фура чуть не угодила под поезд и снесла железнодорожный пост под Богдановичем. На Тюменском тракте из-за ДТП образовалась пробка в оба направления.

Авария на въезде в Богданович, на 94 километре автодороги Екатеринбург — Тюмень произошла вечером 10 мая. Длинномер, наехав на автоматический барьер, частично снес ж/д пост. То, как большегруз спустя секунды после того, как прошел электропоезд, вылетает за закрытый переезд, попал на видео. Видео: е1.ru По предварительным данным, у фуры отказали тормоза. В результате аварии водитель получил закрытый перелом правой берцовой кости, ушиб мягких тканей, ссадину лба. Установлено, что водительский стаж мужчины — 33 года, по результатам проведенного освидетельствование у него было установлено состояние алкогольного опьянения (показания прибора 0,838 мг/л), рассказали подробности в ГИБДД Свердловской области Е1. По факту ДТП в ведомстве организована проверка. Напомним, четыре человека, в том числе 7-летний ребенок, погибли в ДТП под Екатеринбургом в результате столкновения «Лады» с фургоном. Ехали с дачи: четыре человека погибли в ДТП под Екатеринбургом

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