Фура чуть не угодила под поезд и снесла железнодорожный пост под Богдановичем

Авария на въезде в Богданович, на 94 километре автодороги Екатеринбург — Тюмень произошла вечером 10 мая. Длинномер, наехав на автоматический барьер, частично снес ж/д пост.
То, как большегруз спустя секунды после того, как прошел электропоезд, вылетает за закрытый переезд, попал на видео.
По предварительным данным, у фуры отказали тормоза.
В результате аварии водитель получил закрытый перелом правой берцовой кости, ушиб мягких тканей, ссадину лба. Установлено, что водительский стаж мужчины — 33 года, по результатам проведенного освидетельствование у него было установлено состояние алкогольного опьянения (показания прибора 0,838 мг/л), рассказали подробности в ГИБДД Свердловской области Е1.
По факту ДТП в ведомстве организована проверка.
Напомним, четыре человека, в том числе 7-летний ребенок, погибли в ДТП под Екатеринбургом в результате столкновения «Лады» с фургоном.