Лифт с пассажирами рухнул в высотке Екатеринбурга

Лифт с пассажирами рухнул в высотке Екатеринбурга
Лифт с пассажирами рухнул в высотке Екатеринбурга
Сегодня, 14:12ПроисшествияФото: pixabay.com
Лифт с 14 пассажирами рухнул в высотке Екатеринбурга в жилом комплекса в микрорайоне Автовокзал. Он упал с 37 этажа.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек жилого комплекса «Чемпион парк» в Екатеринбурге 10 мая. В результате происшествия никто не пострадал. Причиной падения лифта с 37 этажа стало превышение лимита одновременного нахождения людей в кабине, передает URA.RU со ссылкой на компанию «Атомстройкомплекс», которая владеет жилым комплексом.

В аварийном режиме кабина автоматически спустилась на 20-й технический этаж. Сотрудник службы мониторинга сразу вызвал аварийную службу. Через 30 минут ситуацию разрешили, рассказали в пресс-службе «Атомстройкомплекса».

В компании уточнили, что максимальное количество человек в кабине по правилам эксплуатации не должно превышать 12 человек.

До прибытия аварийной бригады тем, кто оказался в лифте, помогли очевидцы, которые смогли приоткрыть двери лифта для поступления туда воздуха.

Напомним, в конце ноября 2020 года сообщалось, что свыше 900 единиц лифтового оборудования, находящегося в эксплуатации более 25 лет, планируется заменить в 2021 году в многоквартирных домах Свердловской области.

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