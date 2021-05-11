Подростки устроили погоню и бега по лесу от ГИБДД под Екатеринбургом

Подростки устроили погоню и бега по лесу от ГИБДД под Екатеринбургом
Подростки устроили погоню и бега по лесу от ГИБДД под Екатеринбургом
Сегодня, 14:31ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
Подростки взяли отцовский автомобиль и поехали кататься, но вскоре им пришлось убегать от сотрудников ГИБДД по лесу под Екатеринбургом.

Инцидент произошел в Большом Истоке, когда инспекторы попытались остановить для проверки документов отечественную «девятку», но водитель проигнорировал требования ГИБДД. После этого началась погоня.

Водитель попытался скрыться на автомобиле в лесу, а затем предпринял попытку скрыться бегством, но его задержали инспекторы ДПС, преследовавшие автомобиль. Водителем оказался 18-летний местный житель, не имеющий права управления транспортом. Вместе с ним в салоне автомобиля находился его друг, отцу которого принадлежит автомобиль. Молодые люди пояснили, что автомобиль стоял во дворе, они взяли ключи и поехали кататься, рассказали подробности в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

В отношении молодого человека было составлено несколько протоколов о нарушении ПДД, а автомобиль поместили на спецавтостоянку.

В Госавтоинспекции отметили, что за праздничные выходные ежедневно сотрудниками ГИБДД задерживалось порядка 150 водителей, находящихся за рулем в нетрезвом виде или не имеющих права управления ТС.

В общей сложности за десять дней майских праздников было выявлено свыше 1,5 тысячи нарушителей.

Напомним, 8 мая сотрудникам полиции пришлось стрелять по иномарке, которая мчалась по Кольцовскому тракту со скоростью около 200 километров в час. 33-летний житель Екатеринбурга, находившийся за рулем, был пьян и показывал сотрудникам ГИБДД неприличные жесты.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
происшествиеавтоГИБДДподросткилесобществопогоняЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы