Подростки устроили погоню и бега по лесу от ГИБДД под Екатеринбургом

Подростки взяли отцовский автомобиль и поехали кататься, но вскоре им пришлось убегать от сотрудников ГИБДД по лесу под Екатеринбургом.

Инцидент произошел в Большом Истоке, когда инспекторы попытались остановить для проверки документов отечественную «девятку», но водитель проигнорировал требования ГИБДД. После этого началась погоня. Водитель попытался скрыться на автомобиле в лесу, а затем предпринял попытку скрыться бегством, но его задержали инспекторы ДПС, преследовавшие автомобиль. Водителем оказался 18-летний местный житель, не имеющий права управления транспортом. Вместе с ним в салоне автомобиля находился его друг, отцу которого принадлежит автомобиль. Молодые люди пояснили, что автомобиль стоял во дворе, они взяли ключи и поехали кататься, рассказали подробности в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. В отношении молодого человека было составлено несколько протоколов о нарушении ПДД, а автомобиль поместили на спецавтостоянку. В Госавтоинспекции отметили, что за праздничные выходные ежедневно сотрудниками ГИБДД задерживалось порядка 150 водителей, находящихся за рулем в нетрезвом виде или не имеющих права управления ТС. В общей сложности за десять дней майских праздников было выявлено свыше 1,5 тысячи нарушителей. Напомним, 8 мая сотрудникам полиции пришлось стрелять по иномарке, которая мчалась по Кольцовскому тракту со скоростью около 200 километров в час. 33-летний житель Екатеринбурга, находившийся за рулем, был пьян и показывал сотрудникам ГИБДД неприличные жесты. Полицейские открыли стрельбу по удиравшему на иномарке нарушителю в Екатеринбурге

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter