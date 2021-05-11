Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом на трассе Екатеринбург-Курган

Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом на трассе Екатеринбург-Курган
Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом на трассе Екатеринбург-Курган
Сегодня, 21:45ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Курганской области
В ДТП с микроавтобусом, которое произошло на трассе Екатеринбург-Курган, погибли пять человек, в том числе ребенок. Теперь власти Курганской области организовали работу штаба, который оказывает помощь пострадавшим.

Инцидент случился 11 мая. Штаб возглавляет заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина, сообщает Тelegram-канал региональных властей.

Предварительная информация гласит, что авария произошла с микроавтобусом с номерами Тюмени и автомобилем Audi Q7 с номерами Кургана. В микроавтобусе ехали восемь человек. Четверо из них, включая ребенка, погибли. Четыре пострадавших сейчас находятся в больнице в Шадринске. Ребенка планируется эвакуировать в больницу Кургана.

В легковом автомобиле находились два человека. Водитель погиб, а пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.

По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд автомобиля Audi Q7 на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом,сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Курганской области.

Напомним, 10 мая под Арамилем в лобовом столкновении погиб водитель легковушки. После аварии он был доставлен в больницу, но спасти его врачам не удалось.

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Екатеринбург
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