Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом на трассе Екатеринбург-Курган

Инцидент случился 11 мая. Штаб возглавляет заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина, сообщает Тelegram-канал региональных властей.
Предварительная информация гласит, что авария произошла с микроавтобусом с номерами Тюмени и автомобилем Audi Q7 с номерами Кургана. В микроавтобусе ехали восемь человек. Четверо из них, включая ребенка, погибли. Четыре пострадавших сейчас находятся в больнице в Шадринске. Ребенка планируется эвакуировать в больницу Кургана.
В легковом автомобиле находились два человека. Водитель погиб, а пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.
По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд автомобиля Audi Q7 на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом,сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Курганской области.
Напомним, 10 мая под Арамилем в лобовом столкновении погиб водитель легковушки. После аварии он был доставлен в больницу, но спасти его врачам не удалось.