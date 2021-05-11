Ребенок получил разрыв слепой кишки из-за столкновения на скейт-парке в Екатеринбурге

Ребенок получил разрыв слепой кишки из-за столкновения на скейт-парке в Екатеринбурге
Ребенок получил разрыв слепой кишки из-за столкновения на скейт-парке в Екатеринбурге
Сегодня, 20:44ПроисшествияФото: pixabay
Прокуратура Верх-Исетского района организовала проверку из-за травмирования ребенка на крытом скейт-парке в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел 3 мая. Предварительная информация гласит, что мальчик поступил в больницу с диагнозом закрытая травма живота. В связи с разрывом слепой кишки, врачи провели операцию. На данный момент состояние уральца остается стабильно тяжелым.

По словам матери, в тот день мальчик катался на самокате на крытом скейт-парке. Там, во время спуска с горки, он столкнулся с другим несовершеннолетним и ударился животом о руль самоката.

Поскольку мама находилась поблизости, она самостоятельно увезла ребенка в больницу.

Напомним, свыше одного миллиона рублей выделено на реконструкцию скейт-площадки на площади Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
проверкаребенокпрокуратуратравмаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы