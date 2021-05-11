Ребенок получил разрыв слепой кишки из-за столкновения на скейт-парке в Екатеринбурге

Инцидент произошел 3 мая. Предварительная информация гласит, что мальчик поступил в больницу с диагнозом закрытая травма живота. В связи с разрывом слепой кишки, врачи провели операцию. На данный момент состояние уральца остается стабильно тяжелым.
По словам матери, в тот день мальчик катался на самокате на крытом скейт-парке. Там, во время спуска с горки, он столкнулся с другим несовершеннолетним и ударился животом о руль самоката.
Поскольку мама находилась поблизости, она самостоятельно увезла ребенка в больницу.
Напомним, свыше одного миллиона рублей выделено на реконструкцию скейт-площадки на площади Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле.