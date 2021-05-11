Стрельба в школе Казани. Что известно на текущий момент

Стрельба в школе Казани. Что известно на текущий момент
Стрельба в школе Казани. Что известно на текущий момент
Сегодня, 14:15ПроисшествияФото: 2gis.ruШкола №175 в Казани
11 человек погибли во время стрельбы в школе в Казани.

Двое школьников разбились после падения с третьего этажа. Они спасались от нападавшего, сообщают РИА «Новости».

10 школьников и один учитель погибли. Двое учеников разбились после прыжка с третьего этажа через окно. 32 пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Президент Республики Татарстан прибыл к месту происшествия. Он прошел за оцепление.

МВД Татарстана опровергло сообщения СМИ о ликвидации второго нападавшего. По сообщению правоохранителей, сотрудники ППС задержали одного молодого человека. Проверяется версия о наличии у него двух сообщников, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Напомним, происшествие случилось 11 мая. Сообщалось о стрельбе и взрыве в школе № 175 в Казани. Спецслужбы эвакуировали школу и задержали 19-летнего подозреваемого. К месту происшествия прибыл министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Прокуратура организовала проверку по факту инцидента.

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