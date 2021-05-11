Стрельба в школе Казани. Что известно на текущий момент

11 человек погибли во время стрельбы в школе в Казани.

Двое школьников разбились после падения с третьего этажа. Они спасались от нападавшего, сообщают РИА «Новости». 10 школьников и один учитель погибли. Двое учеников разбились после прыжка с третьего этажа через окно. 32 пострадавшим оказывается медицинская помощь. Президент Республики Татарстан прибыл к месту происшествия. Он прошел за оцепление. МВД Татарстана опровергло сообщения СМИ о ликвидации второго нападавшего. По сообщению правоохранителей, сотрудники ППС задержали одного молодого человека. Проверяется версия о наличии у него двух сообщников, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Напомним, происшествие случилось 11 мая. Сообщалось о стрельбе и взрыве в школе № 175 в Казани. Спецслужбы эвакуировали школу и задержали 19-летнего подозреваемого. К месту происшествия прибыл министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Прокуратура организовала проверку по факту инцидента. Детей эвакуируют: в результате стрельбы в школе в Казани погибли несколько детей

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