Свердловский таксист похитил дочь и увез ее в Казань

В СКР возбудили уголовное дело после того, как свердловский таксист похитил свою двухлетнюю дочь и увез ее в Казань. Мужчина пояснил, что мать девочки не дает ему видеться с ребенком.

В августе 2020 года первоуральский суд постановил, что девочка должна жить с бывшей женой таксиста, однако мужчина в середине марта 2021 обманным путем похитил ребенка и увез в Казань. 40-летний мужчина выходил на связь с полицией Татарстана и пояснил стражам порядка, что мать девочки не давала ему видеться с собственной дочерью, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник. В данный момент в следственном отделе СКР города Асбеста возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека», фигурантом которого является отец двухлетней девочки. Точное местонахождение ребенка до сих пор неизвестно. Напомним, в конце апреля бывший зэк похитил 8-летнего мальчика и сутки удерживал его в заброшке в Красноярске. Позже выяснилось, что мужчина пытался склонить ребенка к совместному проживанию, однако в этом не было сексуального подтекста. Бывший зэк похитил 8-летнего мальчика и сутки удерживал его в заброшке в Красноярске

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