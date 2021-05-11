Угодивший под обстрел бизнесмен из Нижнего Тагила догнал стрелявших и попал в ДТП

Инцидент произошел на улице Зари в Нижнем Тагиле 6 апреля. Бизнесмена обстреляли из отечественной «десятки» у одного из магазинов, где стояли сам предприниматель и его автомобиль.
В общей сложности прозвучало пять выстрелов. Одна пуля попала в штанину, а другие в машину и магазин, сообщает Е1.
Бизнесмен погнался за неизвестными и смог догнать их в соседнем районе. Уходя от преследования, «десятка» угодила в аварию, а в нее следом въехал и сам преследователь.
Стрелявших забрали сотрудники ГИБДД и доставили в отдел полиции для разбирательства.
Нападавших было трое, двое из них — славянской внешности, у третьего — кличка Армян, он был стрелком. Все — уроженцы города Кушвы, ранее судимые за разбои и по другим тяжким статьям. Перед покушением они для храбрости выпили, рассказал изданию информированный источник в полиции.
По предварительным данным, в покушении на убийство подозревают бывшего смотрящего по Нижнему Тагилу, криминального авторитета по кличке Кадыр, ведь он уже пытался таким образом расправиться с нижнетагильским предпринимателем 6 лет назад. Тогда мужчина смог скрыться от киллера, хотя был ранен в ногу.
В прошлый раз было возбуждено уголовное дело за хулиганство, но в итоге виновные так и не были найдены.
В этот раз выстрелы зарегистрировали, как хлопки, а нападавших отпустили.
Как рассказал журналистам один из бизнесменов Нижнего Тагила на условиях анонимности, пострадавший от пуль предприниматель представлял оппозицию нерусской группировке и конфликтовал с тем самым Кадыром, который подозревается в нападении.
Информация о не реагировании полиции по данному факту не нашла своего подтверждения. В полицию поступило сообщение от граждан о непонятных хлопках. Сотрудники полиции в полном объеме отработали на месте происшествия, опросили возможных очевидцев. Сообщений и заявлений о стрельбе в полицию Нижнего Тагила не поступало. Факт дорожно — транспортного происшествия зарегистрирован сотрудниками ГИБДД, прокомментировали TtagilCity.ru в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Напомним, в конце апреля Audi екатеринбургского адвоката попала под обстрел под Нижним Тагилом. Как установило следствие, в машину стреляли из пневматического пистолета.