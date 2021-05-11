В лобовом столкновении под Арамилем погиб водитель легковушки. После аварии он был доставлен в больницу, но спасти его врачам не удалось.

Смертельное ДТП произошло под Арамилем в понедельник, 10 мая. Водитель отечественной «двенашки» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью». В результате аварии 37-летний водитель легковушки с травмами был госпитализирован в 36 больницу Екатеринбурга, однако спасти жизнь ему медикам не удалось. Погибший мужчина жил в Сысерти, имел стаж вождения 20 лет. За последние 3 года привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД один раз — за превышение скорости, рассказали в ГИБДД Е1. В ведомстве отметили, что при осмотре места происшествия, сотрудниками дорожного надзора не было выявлено каких-либо неудовлетворительных дорожных условий. Напомним, вечером 10 мая четыре человека, в том числе 7-летний ребенок, погибли в ДТП под Екатеринбургом в результате столкновения «Лады» с фургоном. Ехали с дачи: четыре человека погибли в ДТП под Екатеринбургом

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