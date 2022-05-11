Екатеринбурженка забросала банками балконы соседей

В Екатеринбурге жительница дома №146 на ул. Просторной мешает жить соседям своим поведением. Например, недавно она стала закидывать балконы соседей банками, разбивая их стекла, сообщает Е1.
По словам местных жителей, ежедневно женщина выходит на балкон и выкрикивает угрожающие фразы. Ранее соседка была замечена в подъезде с топором. Им она попортила одну из чужих дверей.
Также соседи утверждают, что женщина грозила заложить бомбу в доме. А когда ее лишили родительских прав, стала вести себя еще неадекватнее.