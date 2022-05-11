Под Красноярском женщина спалила три садовых участка при попытки сжечь квитанций

В городе Железногорске 70-летняя жительница во время сжигания старых квитанций устроила пожар, который перебросился на три садовых участка. Домики были полностью уничтожены, сообщает пресс-служба МВД по региону.
ЧП произошло 29 апреля. Сама бабушка свою вину не признавала до тех пор, пока правоохранители не показали ей видеозапись, на которой видно, с какого участка распространился пожар.
Также на кадрах видно, что женщина, в попытке потушить пожар, только сильнее его распространила. Дом самой пожилой женщины не сгорел.
Пока на женщину же составили протокол за нарушение требований пожарной безопасности, позже к ней применят и другие меры. Сейчас сумма ущерба подсчитывается.