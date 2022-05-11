Под Красноярском женщина спалила три садовых участка при попытки сжечь квитанций

Под Красноярском женщина спалила три садовых участка при попытки сжечь квитанций
Под Красноярском женщина спалила три садовых участка при попытки сжечь квитанций
Сегодня, 13:55ПроисшествияФото: pixabay.com
В Железногорске пенсионерка во время сжигания старых платежек ЖКХ случайно сожгла чужие дома.

В городе Железногорске 70-летняя жительница во время сжигания старых квитанций устроила пожар, который перебросился на три садовых участка. Домики были полностью уничтожены, сообщает пресс-служба МВД по региону.

ЧП произошло 29 апреля. Сама бабушка свою вину не признавала до тех пор, пока правоохранители не показали ей видеозапись, на которой видно, с какого участка распространился пожар.

Также на кадрах видно, что женщина, в попытке потушить пожар, только сильнее его распространила. Дом самой пожилой женщины не сгорел.

Пока на женщину же составили протокол за нарушение требований пожарной безопасности, позже к ней применят и другие меры. Сейчас сумма ущерба подсчитывается.

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