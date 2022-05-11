Подростки на велосипедах потушили горящий лес в Каменске-Уральском

Подростки из Каменска—Уральского, проезжая на велосипедах по лесу, потушили возгорание. ЧП произошло у заповедника «Семь братьев» вечером 10 мая.
По данным группы «Подслушано Каменск-Уральский», подростки заметили в лесу огонь и мужчину, который пытался потушить его. Вместе они потушили пламя. Огонь подростки и мужчины топтали, а также закидывали землей. На все это ушло более двух часов.
Подростки за это время успели трижды вызвать спасателей. В ведомстве поблагодарили граждан за тушение пожара, но сами на вызов во время сильного воспламенения не смогли приехать – пообещали дотушить остатки.
Напомним, что в регионе с 30 апреля введен противопожарный режим. В последние дни наблюдаются множественные пожары.