Подростки на велосипедах потушили горящий лес в Каменске-Уральском

Подростки на велосипедах потушили горящий лес в Каменске-Уральском
Подростки на велосипедах потушили горящий лес в Каменске-Уральском
Сегодня, 09:46ПроисшествияФото: pixabay.com
Тинейджеры из Каменска-Уральского вместе со случайным прохожим потушили пламя в лесу у заповедника «Семь братьев».

Подростки из Каменска—Уральского, проезжая на велосипедах по лесу, потушили возгорание. ЧП произошло у заповедника «Семь братьев» вечером 10 мая.

По данным группы «Подслушано Каменск-Уральский», подростки заметили в лесу огонь и мужчину, который пытался потушить его. Вместе они потушили пламя. Огонь подростки и мужчины топтали, а также закидывали землей. На все это ушло более двух часов.

Подростки за это время успели трижды вызвать спасателей. В ведомстве поблагодарили граждан за тушение пожара, но сами на вызов во время сильного воспламенения не смогли приехать – пообещали дотушить остатки.

Напомним, что в регионе с 30 апреля введен противопожарный режим. В последние дни наблюдаются множественные пожары.

Сюжеты:
Каменск-Уральский
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