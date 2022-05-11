Преподаватель тагильской музыкальной школы отдала мошенникам 400 тысяч рублей

72-летняя преподаватель школы обратилась с заявлением в полицию о факте мошенничества. Неизвестные, позвонив ей с московского номера, назвался оперативником и рассказал, что ее сестра стала виновницей ДТП, в результате которого пострадала девушка. Также он сообщил, что если не выплатить деньги в качестве компенсации, то сестру могут посадить, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Далее злоумышленник передал трубку плачущей женщине, которая сказала ту же информацию о выплате компенсации. Тагильчанке показалось, что это на самом деле ее сестра. После этого говорить снова стал мужчина.
Потерпевшая сказала, что сможет отдать 400 тысяч рублей. Мошенников сумма удовлетворила. Неизвестный рассказал, что за суммой к ней приедет молодой человек. Минут через 20 он позвонил в домофон, и женщина отдала все деньги.
Возбуждено уголовное дело.
С начала 2022 года в МУ МВД России «Нижнетагильское» зафиксировано 25 аналогичных фактов мошенничества. Сотрудникам музыкальной школы полицейские напомнили о том, что необходимо соблюдать правила безопасности и в случае подобных звонков нужно сразу же связываться с родственниками. Также подполковник юстиции Марина Онохова рассказала самых распространенных схемах мошенничества.
Напомним, в Нижнем Тагиле 38-летняя женщина отдала мошенникам 400 тысяч рублей, которые представились сотрудниками банка и рассказали, что от ее имени была подана заявка на кредит и чтобы заявку аннулировать, нужно обналичить все средства и перевести их на «безопасные счета».