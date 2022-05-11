Преподаватель тагильской музыкальной школы отдала мошенникам 400 тысяч рублей

72-летняя преподаватель школы обратилась с заявлением в полицию о факте мошенничества. Неизвестные, позвонив ей с московского номера, назвался оперативником и рассказал, что ее сестра стала виновницей ДТП, в результате которого пострадала девушка. Также он сообщил, что если не выплатить деньги в качестве компенсации, то сестру могут посадить, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».