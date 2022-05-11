Пропавшая 22-летняя екатеринбурженка в день исчезновением семь раз звонила мужу

Пропавшая 22-летняя екатеринбурженка в день исчезновением семь раз звонила мужу
Пропавшая 22-летняя екатеринбурженка в день исчезновением семь раз звонила мужу
Сегодня, 15:13ПроисшествияФото: pixabay.com
Кристина Кель из Екатеринбурга вышла из своей квартиры днем 9 мая. Спустя 18 минут она многократно звонила мужу, который не слышал звонков.

Без вести пропавшая 9 мая 22-летняя жительница Екатеринбурга в день исчезновением семь раз звонила мужу. Но тот спал и не слышал звонков. Подробности пропажи девушки опубликовало издание «КП-Екатеринбург».

Известно, что днём 9 мая Кристина Кель вышла из дома на улице Белоярской и не вернулась. Перед выходом из дома она написала мужу смс о том, чтобы он ее не терял. Спустя 18 минут она семь раз звонила супругу. Пропущенные звонки мужчина увидел, когда проснулся.

Известно, что у пары есть семимесячный сын. Заявление о пропаже девушки уже есть в полиции. Её разыскивают. Всех, кто знает что-либо о местоположении Кристины, просят звонить по тел. 8(343)356-42-06 либо 102.

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