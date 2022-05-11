Противопожарный режим в Нижнем Тагиле сохранится до особого распоряжения

Смог и запах гари появились в Нижнем Тагиле из-за лесных пожаров в Алапаевском районе, распространившихся на площади 100 гектаров, сообщили в пресс-службе администрации города.
По словам начальника отделения гражданской защиты населения Андрея Мишина, накануне в Нижнем Тагиле были ликвидированы 2 пожара — в поселке Студеный площадью 6 гектаров и вблизи сада «Старатель-2», где площадь возгорания составила почти 20 гектаров. Большинство этих пожаров вспыхивают вследствие неаккуратного обращения с огнем.
Глава города Владислав Пинаев отметил, что в ликвидации возгораний участвуют специалисты и спецтехника центра защиты населения, службы экологической безопасности, а также организации «Тагилдорстрой».
Напомним, в конце апреля 2022 года глава Свердловской области ввел противопожарный режим, исключающий любое взаимодействие с открытым огнем.