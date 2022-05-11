Смог накрыл Нижний Тагил из-за пожаров в Алапаевском районе

Смог накрыл Нижний Тагил из-за пожаров в Алапаевском районе
Смог накрыл Нижний Тагил из-за пожаров в Алапаевском районе
Сегодня, 21:20ПроисшествияФото: 1МI
Появившийся смог в Нижнем Тагиле возник вследствие сильного пожара площадью 100 гектаров, который вспыхнул в Алапаевском районе.

Пожар в Ирбите оказался крупнее — его площадь составила 200 гектаров. Возгорание в Слободо-Туринском районе достигло более 900 гектаров, сообщили в администрации города.

Пожар в Березовском, из-за которого появился смог в Екатеринбурге, локализовали на площади 62 гектаров.

По словам начальника отдела гражданской защиты населения Андрея Мишина, в Нижнем Тагиле недавно вспыхнули два пожара — в поселке Студеный площадью 6 гектаров и недалеко от сада «Старатель-2» площадью примерно 20 гектаров.

В большинстве случаев подобные пожары возникают из-за неосторожного обращения с огнем.

Напомним, в Нижнем Тагиле установлен противопожарный режим, который сохранится до особого распоряжения.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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