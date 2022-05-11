Смог накрыл Нижний Тагил из-за пожаров в Алапаевском районе

По словам начальника отдела гражданской защиты населения Андрея Мишина, в Нижнем Тагиле недавно вспыхнули два пожара — в поселке Студеный площадью 6 гектаров и недалеко от сада «Старатель-2» площадью примерно 20 гектаров.