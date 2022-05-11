Смог накрыл Нижний Тагил из-за пожаров в Алапаевском районе

Пожар в Ирбите оказался крупнее — его площадь составила 200 гектаров. Возгорание в Слободо-Туринском районе достигло более 900 гектаров, сообщили в администрации города.
Пожар в Березовском, из-за которого появился смог в Екатеринбурге, локализовали на площади 62 гектаров.
По словам начальника отдела гражданской защиты населения Андрея Мишина, в Нижнем Тагиле недавно вспыхнули два пожара — в поселке Студеный площадью 6 гектаров и недалеко от сада «Старатель-2» площадью примерно 20 гектаров.
В большинстве случаев подобные пожары возникают из-за неосторожного обращения с огнем.
Напомним, в Нижнем Тагиле установлен противопожарный режим, который сохранится до особого распоряжения.