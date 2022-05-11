В Нижнем Тагиле 15 человек избили четверых подростков из-за электронной сигареты

Школьников позвали на разговор для решения вопроса, однако, когда они пришли, то их забили толпой. По словам очевидца, подростки хотели извиниться, чтобы прекратить издевательства, но их все равно продолжили избивать.
Четверых детей поставили на колени, били по голове и лицу, плевали в лицо. От ударов школьники падали на землю. Один из пострадавших в какой-то момент потерял сознание. Все происходящее школьники снимали на видео, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, заявлений по данному факту в полицию не поступало, пишет Е1. Однако сведения будут зарегистрированы и по ним будет проведена проверка по выяснению причин и обстоятельств произошедшего. По итогам будет принято обоснованное решение.