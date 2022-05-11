В Нижнем Тагиле 15 человек избили четверых подростков из-за электронной сигареты

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, заявлений по данному факту в полицию не поступало, пишет Е1. Однако сведения будут зарегистрированы и по ним будет проведена проверка по выяснению причин и обстоятельств произошедшего. По итогам будет принято обоснованное решение.