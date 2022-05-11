В Первоуральске мать отказалась от 3-месячной дочки с целью избежать тюрьмы

В Свердловской области мать отказалась от 3-месячной дочки с целью избежать тюрьмы. Известно, что жительница Первоуральска нанесла ребенку тяжкий вред здоровья.
По данным «КП-Екатеринбург» в сентябре прошлого года 22-летняя мать вызвала скорую, когда заметила, что у дочки что-то случилось с рукой. Врач сообщила, что это перелом плечевой кости со смещением. По правилам, медик доложила об этом в полицию.
Позже следствие стало полагать, что перелом девочке сделала сама мать тогда, когда делала ей массаж. Далее два раза за год в отношении девушки отказались возбуждать дуло по УК РФ.
Позднее молодая мать сообщила, что ей сказали, если она откажется от ребенка, то избежит тюрьмы. Сейчас ребенок находится в другой семье.