В Первоуральске мать отказалась от 3-месячной дочки с целью избежать тюрьмы

По данным «КП-Екатеринбург» в сентябре прошлого года 22-летняя мать вызвала скорую, когда заметила, что у дочки что-то случилось с рукой. Врач сообщила, что это перелом плечевой кости со смещением. По правилам, медик доложила об этом в полицию.