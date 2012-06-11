В новом алкомаркете на Гальянке в Нижнем Тагиле уже начали подворовывать

Об этом 25 мая сотрудники алкомаркета сообщили в отделение полиции №20. Когда участковый Эльмарт Саликов начал просматривать запись от 22 мая, он узнал «давнего знакомого», 31-летнего мужчину, состоящем на учете в полиции как судимого ранее за кражу. Участковый уполномоченный вместе с сотрудниками угрозыска задержали подозреваемого на ГГМ.