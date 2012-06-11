В новом алкомаркете на Гальянке в Нижнем Тагиле уже начали подворовывать
11 июня 2012, 10:00Происшествия
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Камеры видеонаблюдения магазина «Красное и белое» по адресу Захарова, 1А, зафиксировали факт кражи бутылки дорогого коньяка. Это «Фин Шампань Креасьен» стоимостью более 2500 рублей.
Об этом 25 мая сотрудники алкомаркета сообщили в отделение полиции №20. Когда участковый Эльмарт Саликов начал просматривать запись от 22 мая, он узнал «давнего знакомого», 31-летнего мужчину, состоящем на учете в полиции как судимого ранее за кражу. Участковый уполномоченный вместе с сотрудниками угрозыска задержали подозреваемого на ГГМ.
В отделении полиции вор признался в преступлении и рассказал, что выпил коньяк вместе со своей подругой, также имеющей в прошлом проблемы с законом. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.
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