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25-летний тагильчанин сядет до конца жизни за убийство трех бездомных
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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25-летний тагильчанин сядет до конца жизни за убийство трех бездомных

11 июня 2014, 10:45Происшествия
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