25-летний тагильчанин сядет до конца жизни за убийство трех бездомных

Первую серию убийств он совершил с вечера 30 марта по 1 апреля. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, первого потерпевшего он убил за высказанную ругань в ответ на просьбу злоумышленника дать сигарету, а второго – в ходе конфликта, возникшего из-за того, что обвиняемый взял из пачки бомжа не одну, а несколько сигарет.

Со всеми тремя мужчинами злоумышленник расправился одним и тем же ножом, который он постоянно носил при себе. При этом обвиняемый в ходе следствия дал показания о том, что сам он бездомным не является, однако периодически распивал спиртное с лицами БОМЖ, в частности тогда, когда ссорился с сожительницей и на время уходил из дома пояснил старший следователь следственного отдела по Ленинскому району в Нижнем Тагиле СК РФ Сергей Седоков.