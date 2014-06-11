25-летний тагильчанин сядет до конца жизни за убийство трех бездомных
Весной 2013 года житель Нижнего Тагила убил трех человек. Ими оказались лица без определенного места жительства. Собрав необходимые доказательства, следственные органы признали тагильчанина виновным в этих преступлениях, а накануне Свердловский областной суд вынес ему приговор – пожизненное лишение свободы.
Первую серию убийств он совершил с вечера 30 марта по 1 апреля. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, первого потерпевшего он убил за высказанную ругань в ответ на просьбу злоумышленника дать сигарету, а второго – в ходе конфликта, возникшего из-за того, что обвиняемый взял из пачки бомжа не одну, а несколько сигарет.
Последнее преступление было совершено им в теплоузле по улице Верхняя Черепанова. В ночь на 3 апреля 2013 года у собутыльников – обвиняемого и бомжа – возник «пьяный» конфликт.
Со всеми тремя мужчинами злоумышленник расправился одним и тем же ножом, который он постоянно носил при себе. При этом обвиняемый в ходе следствия дал показания о том, что сам он бездомным не является, однако периодически распивал спиртное с лицами БОМЖ, в частности тогда, когда ссорился с сожительницей и на время уходил из дома пояснил старший следователь следственного отдела по Ленинскому району в Нижнем Тагиле СК РФ Сергей Седоков.
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