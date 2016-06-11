В Екатеринбурге BMW после ДТП упал в реку (ФОТО)

Водитель ехал в сторону Решеты в поселке Северный, но не справился с управлением и врезался в железное ограждение.

Стаж водителя, совершившего аварию, составляет 20 лет. На предложение сотрудников Госавтоинспекции на предмет обследования на алкогольного опьянение мужчина отказался. Пострадавшие в аварии были доставлены в 23-ю и в 24-ю больницы Екатеринбурга для оказания экстренной помощи. В результате ДТП иномарка получила значительные повреждения. С помощью специальной техники автомобиль был эвакуирован с места ДТП.