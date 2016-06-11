В Екатеринбурге BMW после ДТП упал в реку (ФОТО)
11 июня 2016, 14:10Происшествия
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42-летний мужчина совершил ДТП в г. Екатеринбург, в результате которого пострадало 3 человека.
Сюжеты: Екатеринбург
Вчерашним днем, 10 июня, в 23.15 совершено ДТП, в котором пострадали люди. BMW влетел в реку.
Водитель ехал в сторону Решеты в поселке Северный, но не справился с управлением и врезался в железное ограждение.
Стаж водителя, совершившего аварию, составляет 20 лет. На предложение сотрудников Госавтоинспекции на предмет обследования на алкогольного опьянение мужчина отказался. Пострадавшие в аварии были доставлены в 23-ю и в 24-ю больницы Екатеринбурга для оказания экстренной помощи. В результате ДТП иномарка получила значительные повреждения. С помощью специальной техники автомобиль был эвакуирован с места ДТП.
Причины случившейся аварии выясняются органами дознания.
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