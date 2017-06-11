Иномарка на большой скорости влетела в бетонное ограждение под Екатеринбургом: водитель погиб (ФОТО)

В салоне кроме водителя никого не было. Сработавшая подушка безопасности, очевидно, не спасла, пишет E1.ru. Очевидцы рассказали, что мужчину зажало между рулем и сиденьем. Другие водители пытались вытащить его, однако, когда поняли, что смысла уже нет, принялись всеми силами тушить автомобиль.