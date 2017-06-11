Следы детских сапожек были обнаружены поисковиками под Рефтинским водохранилищем: 4-летнего мальчика ищут до сих пор (ФОТО)

По состоянию на 10 часов утра 11 июня поиски ребенка не увенчались успехом, передает начальник пресс-службы МВД региона Валерий Горелых. Работа по обнаружению мальчика не прекращалась ночью, утром она максимально активизировалась. Так, с рассвета вновь начали использовать беспилотное летательное устройство с тепловизором.

Как сообщил начальник главка МВД, поиски возглавляет начальник полиции Алексей Искоренков из Екатеринбурга. Подразделение специализируется на раскрытии особо тяжких преступление, однако, говорит Горелых, это вовсе не означает, что ребенка убили. Сыщики просто не могут сидеть сложа руки во время столь масштабной операции по поиску малолетнего, пишет E1.ru.

Мама и папа Димы прошли проверку на полиграфе, который показал, что они не причастны к пропаже ребёнка.

Следы сапожек размера 30-31 были обнаружены у небольшого болота. Сейчас водолазы исследуют местность. Параллельно ведется обход жителей близлежащих коллективных садов. Также полицейские используют громкоговоритель, подбирая психологически тонкие выражения: «Дима, выходи, мама тебя ждёт».

Фото: E1.ru