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Следы детских сапожек были обнаружены поисковиками под Рефтинским водохранилищем: 4-летнего мальчика ищут до сих пор (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Следы детских сапожек были обнаружены поисковиками под Рефтинским водохранилищем: 4-летнего мальчика ищут до сих пор (ФОТО)

11 июня 2017, 12:15Происшествия
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