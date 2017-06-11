Тагильчанин попытался ограбить магазин с «розочкой» из бутылки

Войдя в торговую точку в пьяном виде, мужчина попросил продать ему сигареты поштучно. Когда продавщица отказала, посетитель схватил пивную бутылку, разбил и стал угрожать «розочкой», пишет Новая газета.

В это время в магазин вошел другой покупатель. Злоумышленник испугался и сбежал ни с чем.

Грабителя поймали. Им оказался 34-летний безработный тагильчанин, который уже был судим. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.