Тагильчанин попытался ограбить магазин с «розочкой» из бутылки
11 июня 2017, 18:00Происшествия
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10 июня в Нижнем Тагиле злоумышленник попытался ограбить продуктовый магазин.
Сюжеты: Нижний Тагил
Войдя в торговую точку в пьяном виде, мужчина попросил продать ему сигареты поштучно. Когда продавщица отказала, посетитель схватил пивную бутылку, разбил и стал угрожать «розочкой», пишет Новая газета.
В это время в магазин вошел другой покупатель. Злоумышленник испугался и сбежал ни с чем.
Грабителя поймали. Им оказался 34-летний безработный тагильчанин, который уже был судим. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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