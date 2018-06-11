36 часов: огнеборцы продолжают тушить хладокомбинат в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Для работы на объекте задействованы 6 единиц пожарно-спасательной техники и 25 сотрудников личного состава.

Для погашения тления было принято решение проделать специальные ходы по всей длине здания с внешней стороны. Это возможно сделать с использованием большегрузной техники, которую предоставила мэрия города. Так, пожарные смогут осуществлять проливку утеплителя по всему периметру здания.

До сих пор на Лебяжке нечем дышать, выворачивает, рвота у ребёнка сообщает один из жителей города.

Специалисты инженерно-химической лаборатории МЧС России и Роспотребнадзора проводят анализ воздуха каждые два часа. Опасных примесей в воздухе пока не обнаружено.

Жителям домов вблизи места пожара рекомендуется не открывать окна и чаще проводить влажную уборку, сообщает «МЧС России».

Начало пожара

Через 12 часов

Через 36 часов