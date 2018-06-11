36 часов: огнеборцы продолжают тушить хладокомбинат в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Очаг возгорания на территории бывшего хладокомбината в Нижнем Тагиле ликвидирован. На территории предприятия по улице Вогульской продолжает тлеть торфяной утеплитель.
Для работы на объекте задействованы 6 единиц пожарно-спасательной техники и 25 сотрудников личного состава.
Для погашения тления было принято решение проделать специальные ходы по всей длине здания с внешней стороны. Это возможно сделать с использованием большегрузной техники, которую предоставила мэрия города. Так, пожарные смогут осуществлять проливку утеплителя по всему периметру здания.
До сих пор на Лебяжке нечем дышать, выворачивает, рвота у ребёнка сообщает один из жителей города.
Специалисты инженерно-химической лаборатории МЧС России и Роспотребнадзора проводят анализ воздуха каждые два часа. Опасных примесей в воздухе пока не обнаружено.
Жителям домов вблизи места пожара рекомендуется не открывать окна и чаще проводить влажную уборку, сообщает «МЧС России».
Начало пожара
Через 12 часов
Через 36 часов
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