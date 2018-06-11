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48 часов: пожарные в Нижнем Тагиле тушат утеплитель в здании хладокомбината (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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48 часов: пожарные в Нижнем Тагиле тушат утеплитель в здании хладокомбината (ВИДЕО)

11 июня, 21:05Происшествия
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