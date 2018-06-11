48 часов: пожарные в Нижнем Тагиле тушат утеплитель в здании хладокомбината (ВИДЕО)

По сообщению замначальника МЧС России по Свердловской области Валерия Казакова, площадь пожара составила 470 кв. м. Сложность тушения заключалась в особенностях конструкции здания, а также высокой вероятности риска обрушения.

Степень задымления значительно снизилась, тушение пожара продолжается сообщили TagilCity.ru местные жители.

Открытое горение было ликвидировано, на данный момент в здании происходит тление торфяного утеплителя.

Проливают. Внутри здание все черное, выгорело полностью. Разобрали всю крышу. Сменился ветер. Дует в сторону Выи. На улицах - дым, очень сильно пахнет рассказала жительница Нижнего Тагила.

По прогнозам огнеборцев, полностью ликвидировать возгорание станет возможным через 5-7 дней.