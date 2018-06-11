48 часов: пожарные в Нижнем Тагиле тушат утеплитель в здании хладокомбината (ВИДЕО)
В Нижнем Тагиле спасатели продолжают тушить пожар, который начался 9 июня на территории хладокомбината, расположенного на Вые.
По сообщению замначальника МЧС России по Свердловской области Валерия Казакова, площадь пожара составила 470 кв. м. Сложность тушения заключалась в особенностях конструкции здания, а также высокой вероятности риска обрушения.
Степень задымления значительно снизилась, тушение пожара продолжается сообщили TagilCity.ru местные жители.
Открытое горение было ликвидировано, на данный момент в здании происходит тление торфяного утеплителя.
Проливают. Внутри здание все черное, выгорело полностью. Разобрали всю крышу. Сменился ветер. Дует в сторону Выи. На улицах - дым, очень сильно пахнет рассказала жительница Нижнего Тагила.
По прогнозам огнеборцев, полностью ликвидировать возгорание станет возможным через 5-7 дней.
Видео: «Тагил-ТВ»
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