ДТП с участием автомобиля «ВАЗ-2110» произошло на автодороге Башкарка-Новопашьшино
11 июня, 17:45Происшествия
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На пятом километре автодороги Башкарка-Новопашьшино произошло ДТП с участием «ВАЗ-2110». Есть пострадавшие.
В 17:34 10 июня автомобиль «ВАЗ-2110» попал в аварию. Для ликвидации последствий ДТП на место были вызваны 2 единицы спецтехники и 6 человек личного состава пожарно-спасательного подразделения.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте аварии были обнаружены пострадавшие. Подробности происшествия и обстоятельства аварии уточняются.
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