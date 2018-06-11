Неизвестные открыли огонь по маршрутке и трамваю в Екатеринбурге
11 июня, 13:45Происшествия
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10 июня в Екатеринбурге между остановками «Улица Фронтовых Бригад» и «Улица Краснофлотцев» неизвестные стреляли по трамваю и маршрутке.
Сюжеты: Екатеринбург
После инцидента трамвай отправили в депо, никто из пассажиров не пострадал.
Предполагается, что обстрел происходил из пневматического оружия. Ведется расследование по поводу происшествия, сообщает «Life.ru».
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